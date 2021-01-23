تونس: اقتراح بفرض حجر شامل نهاية كل أسبوع

أكد وزير الصحة التونسي فوزى المهدي، أن اللجنة العلمية اقترحت على رئيس الحكومة فرض حجر صحي شامل نهاية كل أسبوع، مشيرا إلى أن الحجر الشامل بمفهومه القديم لم يعد ناجحا أمام ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا".وأضاف المهدي - في حوار لجريدة المغرب في عددها الصادر اليوم السبت - أن الأرقام المسجلة والتي وصلت إلى 100 وفاة في يوم واحد هي نتيجة تراخ كبير في تطبيق إجراءات الوقاية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.يشار إلى أن وزير الصحة التونسي، يعقد في وقت لاحق اليوم السبت في مقر رئاسة الحكومة بالقصبة مؤتمرا صحفيا، سيخصص لاستعراض آخر مستجدات الوضع الوبائي والإعلان عن حزمة جديدة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من تسارع انتشار فيروس كورونا.