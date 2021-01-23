«مستثمري العاشر» تثمن دور الضرائب في التعريف بالمنظومة المميكنة

ثمن محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، دور مصلحة الضرائب المصرية لجهودها في التعاون مع الجمعية لنشر الوعي الضريبى لمستثمري المنطقة.وأضاف عيسى، خلال الندوة التى نظمتها جمعية مستثمري العاشر من رمضان بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، أن مصلحة الضرائب حريصة على إقامة ندوات كثيرة مع أعضاء الجمعية للتعريف بأهمية منظومة الإجراءات المميكنة الجديدة، لافتًا إلى أن المصلحة حريصة على توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية في نشر الوعي الضريبى للمواطن.وأشار رئيس لجنة الضرائب والجمارك بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن رئيس مصلحة الضرائب أكد أن هناك تواصل دائم بين المصلحة ومجتمع الأعمال من صناع ومستثمرين لتقديم الدعم بأعلى دقة وكفاءة.