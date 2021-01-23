حي البساتين يوقف عددا من أعمال البناء المخالف

أوقف اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، أعمال بناء مخالف وتعدي على أرض أملاك الدولة بشارع محمد نور الدين بجوار المحكمة والشهر العقاري، وتم مصادرة مواد البناء وإيداعها بمخازن الحي وإبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأوقف اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية لسقف الدور الثالث عشر بعد الأرضي بشارع أبو صوان من ميدان أبو عبدة، وتم مصادرة كمية من الحديد والخشب وإيداعها بمخازن الحي، وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.كما قام اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية لسقف الدور الرابع بعد الأرضي بالعقار رقم ٤ شارع محمد ابو زيد ارض البصري وتم مصادرة كمية من الحديد والخشب وإيداعها بمخازن الحي، وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.