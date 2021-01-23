حبس 18 متهمًا بالتحريض ضد الدولة

قررت جهات التحقيق، اليوم السبت، حبس 18 متهمًا جدديدًا بتهمة التحريض ضد الدولة ومؤسساتها والانضمام لجماعة إرهابية.ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه، ونشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع والتحريض ضد الدولة.ويواجه المتهمون بتلك القضية اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وارتكاب عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.