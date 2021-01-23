غلق مخبزين وضبط 103 مخالفات تموينية بالمنوفية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على غلق مخبز بلدي بناحية كوم مازن بمركز تلا لمدة شهر كعقوبة إدارية لإنتاج خبز ناقص الوزن، بناءً على التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2020، كما وافق على غلق مخبز بلدي أخر بناحية زاوية الناعورة بمركز الشهداء لعدم وجود خزان سولار بالمخبز، تنفيذًا للتوجيه الوزاري رقم 43 لسنة 2020.وأضاف المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم اليوم السبت، تم شن حملة تموينية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير 103 محاضر تموينية تتنوع ما بين 44 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و59 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وكذا مخالفات أخرى.ومن أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملة تحرير محضرين بالمنطقة الصناعية بقويسنا أحدهما ضد مسئول مصنع أعلاف لحيازته واستخدامه في التصنيع أذرة صفراء مجهولة المصدر، وتم ضبط 2 طن أذرة صفراء مجهولة المصدر، والآخر ضد مسئول مصنع حلويات لحيازته واستخدامه في التصنيع ملح طعام خشن مجهول المصدر، وتم ضبط طن ملح خشن مجهول المصدر.وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.