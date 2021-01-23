ضبط مدير مصنع جمع 6 أطنان سولار بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم السبت، في ضبط مدير مسئول بأحد المصانع بالقليوبية لتجميعه 6 طن سولار مدعم لبيعها بالسوق السوداء.أكدت تحريات شرطة التموين قيام المدير المسئول عن الغلايات بأحد مصانع الصناعات الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية بإدارته المصنع بدون ترخيص وتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية بدون فواتير سولار داخل المصنع والذي تم تجميعها وتوفيرها من محطات الوقود لبيعها لجمهور المستهلكين بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع المشار إليه وتم ضبط 6 طن سولار مُدعم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.