السيسي: أي قطاع نرفع كفاءته يكلفنا تريليون جنيه





أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لا يمكن أن يتم التحرك في أي قطاع دون الاهتمام بالبنية الأساسية، مشيرًا إلى أن أي قطاع يتم رفع كفائته تتكلف ميزانيته تريليون جنيه.