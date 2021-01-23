«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

أعلنت إدارة الثقافة العامة بفرع ثقافة أسيوط عن برنامجها الثقافي لشهر فبراير القادم تحت عنوان "ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير" ليكون محور العمل بمختلف المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة بأسيوط ضمن أهداف التصدي للقضايا الاجتماعية الأكثر إلحاحًا بالبيئة المحلية.وصرح الشاعر والمترجم محمد شافع مدير الثقافة العامة بفرع ثقافة اسيوط إن البرنامج سيتضمن عددا من الندوات والأمسيات التي ستتم عبر شبكة الانترنت نظرا لظروف جائحة كورونا، منوهًا كذلك أن البرنامج سيتضمن مشاركة للجان فض المنازعات وشهادات حية لأطراف ثأرية.هذا وإدارة الثقافة العامة ستنتهي خلال أيام من برنامجها لشهر يناير والذي جاء بعنوان "المرأة في الصعيد.. التحديات والحلول"، وذلك في إطار المساعي لخلق حالة حراك ثقافي وتفاعل جماهيري عبر تنفيذ برامج ثقافية وشعرية تضم نخبة من أفضل المحاضرين والباحثين والأكاديميين يتناولون قضايا المجتمع، وبالتفاعل والمشاركة مع الجمهور متنوع الانتماءات.