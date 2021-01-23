ارتفاع اصابات كورونا في أفغانستان لـ 54595

ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد في أفغانستان إلى 54 ألفا و595 حالة بعد أن سجلت 36 إصابة جديدة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الأفغانية.وأضافت الوزارة حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أنه تم أيضا تسجيل 5 وفيات؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 2378 حالة مشيرة إلى أن إجمالي أعداد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 46 ألفا و943 حالة، وذلك بعد تسجيل 31 حالة تعافي اليوم.