روسيا: الأبحاث حول مصدر فيروس كورونا مستمرة

أكدت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، أن اللقاحات الروسية ضد فيروس "كورونا" ناجعة ضد جميع سلالات فيروس "كورونا"، بما فيها الجديدة التي تم اكتشافها مؤخرا في بريطانيا.وقالت جوليكوفا، في تصريح اليوم السبت: "إنه سيتم تزويد السلطات الصحية في روسيا بـ17 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا"، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم تطعيم حوالي 20 مليون روسي في الربع الأول من العام الجاري.وأضافت قائلة: "أن الأبحاث حول مصدر فيروس كورونا مستمرة"، موضحة أن الخفافيش تظل المصدر الأكثر ترجيحا لظهور الوباء.وكانت روسيا قد بدأت يوم 18 يناير الجاري عملية التطعيم الجماعي ضد فيروس "كورونا"، والتي تشمل جميع فئات السكان الراغبين بذلك.يذكر أن السلطات الصحية الروسية سجلت، اليوم السبت، لأول مرة منذ أكثر من شهرين أقل من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة.