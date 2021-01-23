ضبط عصابة «خطف المحمول» بمصر القديمة

نجحت مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف بمصر القديمة.أكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة تكوين عاطليّن تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب الخطف باستخدام مركبة «توكتوك».عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة «توكتوك» قيادة أحدهما ملك والده والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.بمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما.واعترفا بارتكابهما 10 حوادث سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عمليهما سيئ النية صاحب محل ملابس.باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.