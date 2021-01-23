«ستاندرد آند بورز» تبقى على تصنيفها السلبي لتركيا

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني، على تصنيفها الائتماني السلبي للاقتصاد التركي عند «BB-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بحسب بيان صادر عن الوكالة العالمية.زاعتبرت الوكالة أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات التركية بخصوص تشديد السياسة النقدية، تشير إلى العودة إلى سياسة أكثر تقليدية، موضحة أن تركيا أوقفت مناورة الدين العام الصافي الذي ظل معتدلًا، ومثل 35% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2020.كما توقع البيان تعافي الاقتصاد التركي مع انخفاض معدلات التضخم، وتراجع عجز الحساب الجاري، مشيرًا إلى أن نمو هذا الاقتصاد على المدى القصير سيكون مرتبطًا بالبيئة الخارجية، وبمدى تطبيق عملية التطعيم بلقاح كورونا.وأشارت الوكالة إلى تغير السياسة النقدية لتركيا بشكل كبير مع نهاية 2020، مشددة على أن الخطوات التي اتخذتها السلطات التركية مؤخرًا ربما تساعد بشكل كبير في السيطرة على معدلات التضخم التي ظلت مرتفعة.