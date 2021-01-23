قطر تسجل 251 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، عن تسجيل 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 219 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و32 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 148772 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 10419 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1347631 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 3784 حالة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 248 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 121 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 144740 حالة.