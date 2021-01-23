رصد 18 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 18 انتهاكا للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية، في محافظات إدلب (7) واللاذقية (2) وحماة (3) وحلب (6).وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، نُشر اليوم السبت على موقعها الرسمي، أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن بدوره عن رصد 7 انتهاكات للهدنة في سوريا في الساعات الأخيرة، مشيرا إلى أن الجانب الروسي في اللجنة لم يتأكد من هذه الانتهاكات.وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين لم ينفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة أي عمليات إنسانية في الأراضي السورية.