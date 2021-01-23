تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة

جددت النيابة العامة، اليوم السبت، حبس متهم، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.وأسندت النيابة إلى المتهم محمد عبد الغني في القضية رقم 1898لسنة 2019، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.