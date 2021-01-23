روسيا: نشر السفارة الأمريكية لمعلومات حول مظاهرات غير مرخصة تدخل في شؤوننا

أعلنت روسيا أنها تعتبر نشر السفارة الأمريكية لدى موسكو معلومات حول مظاهرات غير مرخص لها في روسيا تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد.وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، أن ما تقوم به السفارة الأمريكية لدى موسكو يتطابق مع التعليمات الاستفزازية لواشنطن لتشجيع الاحتجاجات في البلدان، التي فيها حكومات لا تعجبها"، مضيفة أن "أي محاولات لمثل هذه التغطية للتجمعات غير المرخصة بمثابة تدخل فظ في الشؤون الداخلية لبلادنا وسيكون هناك رد فعل مناسب عليها".واعتبرت الخارجية الروسية في بيانها أن نشر سفارة الولايات المتحدة للمعلومات حول أماكن وتوقيت الفعاليات المتوقعة يتخطى حدود الاهتمام بسلامة المواطنين الأمريكيين في روسيا.وكانت السفارة الأمريكية بموسكو قد نشرت تحذيرا عبر موقعها الرسمي بمعلومات مفصلة عن مظاهرات المعارضة اليوم 23 يناير في روسيا، وطالبت فيه المواطنين الأمريكيين بتجنب الأماكن التي من المتوقع أن تجري فيها احتجاجات.