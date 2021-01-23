مقتل 13 شخصًا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالفلبين

ذكرت الشرطة الفلبينية أن 12 شخصا يشتبه أنهم أعضاء بعصابة إجرامية ورجل شرطة قتلوا، اليوم السبت، في تبادل لإطلاق النار وقع قبل الفجر بجنوب الفلبين.وقال إسماعيل مادين، رئيس وحدة التحقيق التابعة للشرطة الإقليمية، إن أربعة رجال شرطة أصيبوا في تبادل إطلاق النار بقرية ليمبو في بلدة "سلطان قادرات"، بإقليم ماجوينداناو.وأضاف مادين أن الاشتباك اندلع عندما حاول فريق من الشرطة تنفيذ مذكرة توقيف ضد زعيم العصابة، الذي كان مسذول قرية سابقا.وأضاف أن المشتبه بهم فتحوا النار على رجال الشرطة، بينما كانوا يقتربون من المخبأ.وتابع مادين أنه تم إرسال رجال شرطة وجنود من مشاة البحرية الفلبينية (المارينز) إضافيين لمساعدة رجال الشرطة، الذين تعرضوا لإطلاق نيران كثيف، مما أثار معركة بالأسلحة استمرت خمس ساعات، وأجبرت بعض السكان على الفرار من القرية.وأضاف مادين أنه ألقي باللوم على العصابة في سلسلة من عمليات القتل والخطف والسطو المسلح والابتزاز في "كوتاباتو سيتي" القريبة.ويعتقد أيضا أنها متورطة في الاتجار غير الشرعي في المخدرات.