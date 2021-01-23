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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس عاطل سرق صاحب شركة استيراد بالإكراه في الإسكندرية

السبت 23/يناير/2021 - 12:21 م
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 آيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بسرقة صاحب شركة استيراد بالإكره وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود بلاغ من مالك مكتب تستيراد وتصدير، أنه أثناء قيادته سيارته الملاكي بدائرة القسم استوقفه شخص مجهول وهدده بسلاح أبيض "مطواة" واستولى منه على مبلغ مالي، وحقيبة تحوي بعض الأوراق، وفر هاربا.

تم تشكيل فريق بحث وتوصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وألقي القبض عليه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بقيامه بالتخلص من الحقيبة الخاصة بالمجني عليه وما بداخلها من أوراق بإلقائها بأحد المجاري المائية وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وقرر بإنفاقه باقي المبلغ المالي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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