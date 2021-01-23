تفاصيل لقاء وزيرة الهجرة مع أبناء المصريين بفرنسا وبلجيكا ضمن «اتكلم عربي»

افتتحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فعاليات المعسكر العاشر لمبادرة "اتكلم عربي" للأطفال المصريين المقيمين في دولتي فرنسا وبلجيكا، اليوم السبت عبر تطبيق "زووم"، وذلك بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات، حيث تناولت فعاليات المعسكر عرضًا لعدد من الأغاني التراثية المصرية وألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة تستهدف تعريف الأطفال بوطنهم مصر وتراثها.جاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم في إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر الماضي، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، ثم السعودية والكويت، ومملكة البحرين، وإنجلترا، وأستراليا.وخلال معسكر اليوم، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالمشاركين ووجهت الشكر لفريق مؤسسة "ويل سبرنج" على الجهود المبذولة في تنظيم المعسكرات، مشيرة إلى أن تنظيم هذه المعسكرات لأبنائنا بالخارج يهدف لتعريفهم بالعادات والتقاليد المصرية الأصيلة ودعوتهم للتمسك بهويتهم الوطنية وليس فقط التحدث باللغة العربية.وأوضحت وزيرة الهجرة أننا نحتفل بالمعسكر العاشر بمشاركة أطفالنا في فرنسا وبلجيكا لتشجيعهم للتحدث باللغة العربية، معربة عن سعادتها لتحدث عدد من الأطفال باللغة العربية، ومستوى اللغة العربية التي تحدثوا بها.كما تحدثت الوزيرة عن المشروعات القومية الجارية بالدولة المصرية، مشيرة على إلى قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشين مشروعات كبرى في مجالات مختلفة تنهض بمصر وتضعها على خريطة الاقتصاد العالمي بكل جدارة.وأخذت السفيرة نبيلة مكرم تتحدث مع الأطفال وتتفاعل معهم من خلال طرح بعض الأسئلة عليهم عن الأكلات المصرية التي يحبونها، وعن علم مصر وألوانه، والمقتنيات المصرية التي يملكونها في منازلهم.وخلال اللقاء، ردد الطفل زياد -المقيم في بلجيكا- أغنية "قالو إيه" للصاعقة المصرية، وردد وراءه الأطفال المشاركون في المعسكر من بينهم فتاة من ذوي الهمم، موجهين رسالة حب وتقدير وإعزاز إلى الضباط والجنود في مصر داعين الله بأن يحفظهم قائلين: "أنتم خير جنود الأرض، شكرا لكل اللي بتقدموه لمصر، ربنا يحفظكم لمصر، وربنا يحميكم كلكم، وربنا معاكم، بحب منسي ومغربي دبابة".وفي السياق ذاته، أشاد ماجد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة "ويل سبرنج"، بتعاون وزارة الهجرة لإنجاح كل معسكرات المصريين بالخارج، ودورها في تدعيم الهوية الوطنية لدى أبنائنا بالخارج، معربا عن تطلعه لمزيد من الفعاليات التي تزيد من ربطهم بمصر.كما شارك في اللقاء الطفل ميسرة محمود مقلد -المصري المقيم في النمسا وسفير مبادرة "اتكلم عربي" في أوروبا- مقدما شرحًا عن المبادرة التي أطلقها في النمسا والتي بسببها حصل على جائزة شخصية العام هناك لمساعدته كبار السن والمرضى خلال فترة حظر التجوال في فيينا بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المصري في الخارج معروف بمروءته يقدم المساعدة لكل من يحتاج على حد سواء دون تمييز لأي سبب.من جانبهم، قدم أولياء أمور الأطفال المشاركين في المعسكر الشكر للسفيرة نبيلة مكرم على فكرة مبادرة "اتكلم عربي"، معربين عن سعادتهم لمشاهدة أبنائهم يتحدثون باللغة العربية ويتعرفون على عادات وتقاليد وطنهم الأم.واختتمت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء معربة عن سعادتها بالأبناء ومستوى اللغة العربية لديهم والرسائل التي أرسلوها لجنودنا، مقدمة الشكر لأولياء أمورهم لحفاظهم على ولاء وانتماء أبنائهم لوطنهم مصر، وطالبتهم في النهاية بترديد النشيد الوطني المصري.وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل الراغبين في متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم عربي"، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط:ولمن يرغب في التفاعل بفيديوهات داعمة للمبادرة عبر منصة "تيك توك"، يمكن أن يشارك بهاشتاج (اتكلم عربي) على الرابط التالي: