3566 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، الكشف عن 3566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، حيث أجرت 174172 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 274376 حالة منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 7 حالات وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا؛ ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 783 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 4051 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 247318 حالة.