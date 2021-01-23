نائب محافظ القاهرة يتفقد حي الزيتون ويتابع الإجراءات الاحترازية

زار الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بحضور رئيس حى الزيتون، مكتب بريد المسيرى بحى الزيتون، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.وأكد على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة.وقام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بحضور رئيس حى الزيتون بزيارة مدرسة الزيتون الثانوية العسكرية التجارية، وذلك لمتابعة سير العمل وأعمال التطوير الجارية داخل المدرسة.كما قام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بحضور رئيس حى الزيتون بحملة بنطاق حى الزيتون بالتنسيق مع شرطة المرافق لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات وتحرير محضر لمخالفة الإجراءات الاحترازية ومتابعة رفع الإشغالات الموجودة بالشارع، كما حرص على توعية المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على سلامتهم.