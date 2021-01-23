وزير المالية يفتتح مبنى مديرية بورسعيد الجديد اليوم

يشهد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، افتتاح مبنى المديرية المالية الجديد في حي الضواحي ببورسعيد.ويستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير المالية فور وصوله لديوان عام المحافظة لعقد اجتماع مغلق بينهما لمناقشة الأوضاع المالية للمشروعات الجارية على أرض المحافظة، وعدد من الملفات الأخرى ومن بينها: منظومتي التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتحول الرقمي.