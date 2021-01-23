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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مدن جديدة ومشروعات بتريليون جنيه.. أبرز تصريحات مدبولى من مشروع الفيروز

السبت 23/يناير/2021 - 12:15 م
مدبولي
مدبولي
إيمان ماهر
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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عدة إنجازات للدولة المصرية جاء أبرزها كالتالي:

- رؤية مصر 2030 تستهدف جودة الحياة لكافة المواطنين في الريف والحضر، حتى يكون هناك عدالة ويكون لدينا اقتصاد قوى قائم على المنافسة والتحول الرقمى.

- المشروع القومى لتطوير القرى المصرية يتم في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال فكر ممنهج علمى اتبعته العديد من الدول النامية والتى كانت ظروفها مشابهة لمصر مثل دول شرق آسيا، التى وضعت رؤية شاملة للتنمية.

- حجم الاستثمارات في الموانئ وصل 50 مليار جنيه.

- وصلت الاستثمارات في قطاع الكهرباء إلى أكثر من 500 مليار جنيه.

- أصبح لدى الدولة المصرية فائض من الكهرباء، وقدرة على تصدير الطاقة للدول المحيطة.

- استثمارات مشروعات الإسكان الاجتماعى بلغت تريليون جنيه.

- رفعنا طاقة مياه الشرب من 20 مليون لتر لأكثر من 30 مليون لتر يوميا.

- 200 مليار جنيه لتطوير شبكة السكك الحديدية.

- شبكة جديدة من الجامعات الأهلية والتكنولوجية بتكلفة 150 مليار جنيه.

- مخطط لإقامة 30 مدينة جديدة بتكلفة استثمارية 700 مليار جنيه لاستيعاب 30 مليون نسمة.

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