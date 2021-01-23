3566 إصابة و7 وفيات بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم السبت، عن تسجيل 3566 إصابة جديدة، و7 وفيات بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 4051 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة، وفقا لبيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 274 ألفا و376 حالة، والوفيات إلى 783 حالة، والشفاء إلى 247 ألفا و318 حالة.