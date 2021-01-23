أمير قطر يلتقي وزيري داخلية عمان والأردن بالدوحة

استقبل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، وزير الداخلية بسلطنة عمان، حمود بن فيصل البوسعيدي، وذلك في مقر كلية الشرطة بمنطقة السيلية بالعاصمة القطرية الدوحة.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر، خالد بن خليفة آل ثاني، وسفير السلطنة لدى دولة قطر، نجيب بن يحيى البلوشي.كما استقبل أمير قطر وزير الداخلية الأردني سمير إبراهيم المبيضين، بمناسبة زيارته الحالية للبلاد، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين قطر والمملكة الأردنية الهاشمية.