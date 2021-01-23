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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بورسعيد تطلق هشتاج «بورسعيد بتتغير» ترحيبا بالسيسي

السبت 23/يناير/2021 - 12:14 م
السيسي
السيسي
بورسعيد:شيماء رشاد
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أطلقت محافظة بورسعيد، صباح اليوم السبت، هاشتاجا حمل عنوان "بورسعيد بتتغير.. شكرا سيادة الرئيس"، لعرض إنجازات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على أرض المحافظة، للترحيب به خلال زيارته لافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في بورسعيد.

وعرضت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عددا من المشروعات التي شهدتها بورسعيد في عهد الرئيس ومن بينها "منظومة التحول الرقمي، منظومة التأمين الصحي الشامل، حقل ظهر، أنفاق 3 يوليو، وكوبري النصر العائم".

ويعتبر مشروع الفيروز الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويسهم في تنفيذ أهداف السياسة العامة للدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك عالية الجودة ذات المواصفات العالمية لتغطية العجز في البروتين الحيواني للمواطن المصري وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، كما يسهم في تنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بها، ويوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في جميع المهن والتخصصات في هذا المجال.

ويهدف المشروع إلى تقليل الاستيراد وتصدير فائض الإنتاج من السوق المحلية إلى الأسواق العالمية خاصة السوق العربية والأوروبية، لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري.

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