193 مواطنا.. أسماء الحاصلين على تعويضات في رفح

أعلنت محافظة شمال سيناء، في بيان لها، صرف تعويضات لـ193 مواطنا من مدينة رفح، ونشرت المحافظة بيانا يوضح قائمة أسماء، وأوضح البيان أنهم المستحقين لتعويضات المنازل للمرحلة الرابعة وما بعدها بالشريط الحدودي برفح.وهي الدفعة الثالثة بعدد 193 مواطنًا للمستحقين لتعويضات المنازل للمرحلة الرابعة وما بعدها بالشريط الحدودي برفح، على أن يتم الصرف اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 2612021 من مركز ومدينة رفح.وسبق وأعلن مجلس مدينة رفح استئناف صرف التعويضات الخاصة بالمنطقة العازلة الأسبوع القادم لمستحقي المبالغ من 400 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه.وسبق أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه سيتم صرف تعويضات المنازل التي تم معاينتها بالشيخ زويد، وجارِ حاليًا الصرف في منطقة حرم مطار العريش.