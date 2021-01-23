أبرزها 10 أطنان دواجن ولحوم فاسدة.. ضبط 1177 قضية تموينية

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية، عن ضبط 1177 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط قائد سيارة – بمحافظة بالإسكندرية وبحوزته 6،39 طن "دواجن مُجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى.ونجحت الجهود في ضبط 2،4 طن "مقطعات دواجن ودواجن كاملة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن بمحافظة الجيزة، وضبط 1،5 طن لحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية.وتمكنت الجهود من ضبط 4،2 طن "سكر" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهول المصدر وبها نقص فى أوزان العبوات بمقدار من 200 إلى 250 جرام فى الباكتة زنة 10 كيلو جرام تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية بمحافظة القليوبية.وأثمرت الجهود عن ضبط 2،5 طن "فول – عدس" معبأة داخل عبوات تم تجميعها وحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، وضبط قائد سيارة بمحافظة الإسكندرية بحوزته 4،15 طن "دقيق بلدى" مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.وتمكنت الجهود من ضبط مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار وقٌدرت بمبلغ 222،905 جنيه، وضبط 406،000 قرص مكملات غذائية غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى – 500 كيلو جرام مادة ثانى أكسيد التيتانيوم بودرة تلك مجهولة المصدر ومحظور استخدامها فى الصناعات الدوائية مستلزمات إنتاج – 6 عبوات ألوان صناعية غير صالحة للاستخدام فى عمليات التصنيع لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المكملات الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.وأثمرت الجهود عن ضبط 106،500 قطعة "كمامة طبية" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية، وضبط 36،000 قطعة "كمامة" غير مطابقة للمواصفات القياسية – 2180 عبوة مطهرات طبية غير مطابقة للمواصفات وبدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.