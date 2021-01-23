إغلاق مسجد خالف الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا ببورسعيد

أغلقت مديرية أوقاف محافظة بورسعيد، برئاسة الشيخ جمال عواد، مسجد الرحمن، اليوم السبت، بناء على قرار لجنة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف.وجرى غلق مسجد "الرحمن" بسوق البالة في بورسعيد، لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، لحين أخذ التعهدات اللازمة على رواد المسجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظًا على صحة المواطنين.وكانت مديرية أوقاف بورسعيد رصدت عدم التزام رواد المسجد بالإجراءات الاحترازية، مما دفعها لرفع الأمر إلى لجنة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف.