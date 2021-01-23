العراق: الأمن الوطني يطيح بخلايا إرهابية في كركوك

أعلن الأمن الوطني في محافظة كركوك العراقية، اليوم السبت، الإطاحة بشبكة من الخلايا الإرهابية لتنظيم داعش الارهابي.وقال بيان للأمن الوطني أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية "إنه بعد ورود معلوماتٍ استخبارية دقيقة وبمتابعة ميدانية تمكنت قوات جهاز الأمن الوطني في كركوك من القبض على شبكة ينتمي أفرادها لما يعرف بالخلايا النائمة مكونة من خمسة أفراد مطلوبين وفق المادة "4 إرهاب"، واعترفوا أثناء التحقيق معهم بتلقيهم توجيهات لإعادة تنظيمهم لشن عمليات ارهابية، وكذلك اعترافهم بالانتماء سابقًا لما يسمى بديوان "الجند" ولاية كركوك".وأشار البيان إلى أن بعضهم شارك في هجمات ارهابية على قرية البشير ومصفى بيجي وقاموا بتعرضاتٍ على القوات الامنية في المحافظة، وتم تدوين أقوالهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم.