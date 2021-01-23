ضبط 106 آلاف كمامة «مغشوشة» بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالاسكندرية، التحفظ على 106.500 قطعة "كمامة طبية" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص، لتصنيع كمامات غير مطابقة للمواصفات وترويجها بالأسواق.تم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 106.500 قطعة "كمامة طبية" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.