«شاهد» تعرض مسلسل «أنا» لـ تيم حسن نهاية يناير

تستعد منصة شاهد لعرض المسلسل الجديد "انا" للنجم تيم حسن نهاية شهر يناير الجاري.وكان الفنان تيم حسن قد انتهى من تصوير دوره بالكامل برفقة المخرج سامر البرقاوى فى لبنان.المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى ومكون من 8 حلقات فقط ويلعب تيم حسن دور دونجوان يعشق النساء.وبدأ تيم بالترويج للعمل بنشر البوستر الدعائي الخاص بالمسلسل.مسلسل "أنا" من كتابة د. عبير شرارة، إخراج سامر برقاوي، إنتاج الصباح، ويشارك في بطولته إلى جانب تيم حسن، رزان جمّال، رولا بقسماتي، جوزف بو نصار، ديامان بو عبود وإيلي متري.على جانب آخر بدأ تيم حسن فى التحضير للجزء الخامس والأخير من مسلسل "الهيبة " والذى عرض الجزء الرابع خلال الفترة الماضية حيث بدأ صناعة فى التحضير للموسم الجديد من العمل ومن المقرر أن يشارك المسلسل في موسم رمضان 2021، حيث يشهد الجزء الجديد تطورًا مفاجئًا في مسار شخصية جبل ضمن تغييرًا جذريًا في حياته حيث يصبح ذو شأن ومكانة مهمة في البلد.