«الكيانات المصرية في أوروبا» يطالب بمناقشة مشاكل المصريين بالخارج بالبرلمان

نظم اتحاد الكيانات المصرية بالخارج لقاءً عبر تقنية زووم مع النائب عماد خليل عضو مجلس النواب المعين بقرار رئيس الجمهورية، بمشاركة عددا من مختلف الكيانات المصرية فى أوروبا، وذلك لمناقشة آليات دعم ومساندة الكيانات المصرية فى الخارج عن طريق المشاركة في حل مشكلات المصريين بالخارج، بهدف عرضها للمناقشة تحت قبة البرلمان خلال دورته الحالية.وأكد الاتحاد في بيان له أنه خلال اللقاء تطرق الحديث إلى بحث إمكانية التواصل بصفة دورية مع أعضاء مجلس النواب المسؤولين عن لجنة المصريين بالخارج وذلك للمساهمة في حل مشكلاتهم أولا بأول.كما تطرق النقاش إلى بعض المشاكل التى تواجه المصريين فى الخارج على سبيل المثال استخراج الرقم القومى، والوقت المستغرق لاستخراج جواز السفر والأوراق الرسمية الأخرى، وأهمية تفعيل مشروع الشباك الواحد لإنهاء مصالح المصريين فى الخارج، بالإضافة إلى بحث سبل إيجاد حلول لكافة العقبات التى تواجه اولاد المصريين بالخارج لدخول الجامعات المصرية ، وأيضا مشكلة التنازل عن الجنسية للحصول على جنسية آخرى.شارك فى اللقاء عددا من مختلف الكيانات المصرية فى أوروبا وقد أعرب جميع الحاضرين عن سعادتهم بإيجابية اللقاء، مطالبين بضرورة عقد المزيد منه مع أعضاء ومسؤولين آخرين.