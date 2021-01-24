ريم أحمد.. حكاية رقصة الزومبا والشعر الكيرلي

قصة شعرها الكيرلي:



تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ريم أحمد، الطفلة التي بدأت مشورها من مسلسل عائلة ونيس، ثم احترفت التمثل وأصبحت مشهورة بالرقصة "زومبا".تداول رواد مواقع التواصل فيديو لريم وهى ترقص على أغاني المهرجانات بطريقة ممثالة لرقص مطربي هذه النوعية من الأغاني، ويبدو أن رقصها في هذا الوقت أثار استياء رواد مواقع التواصل، حتى أن الأمر وصل إلى الهجوم عليها وعلى مكتشفها الفنان القدير محمد صبحي.ردت ريم قائلة:"أنا مدربة زومبا اللي ميعرفش إيه هى الزومبا هى مجموعة من أنواع الرقص والفيتنس اللي على مستوى العالم كله (صلصة- مارينجى- ريجاتون - فلامنكو- هيب هوب) وأي نوع من أنواع رقص الشعوب والزومبا قائمة على أداء مجموعة من الحركات تساعد على التخسيس وتمارين.- منذ ظهورها وهى دائمًا ما تطل بالشعر الكيرلي بداية من مسلسل عائلة ونيس حتى الآن تقول ريم أحمد في تصريح صحفي إن اشتهرت بشعرها الكيرلى بسبب مسلسل ونيس:"كنت أواجه الكثير من التعليقات السخيفة التى تزعجنى حتى وأنا طفلة، كانت الناس تقابلنى وتسخر من شعرى سواء كبار أو صغار، وأسمع تعليقات من قبيل "دى شعرها ملولو" وغيرها، وكنت أنزعج جدًا ولا أعرف ماذا يمكننى أن أفعل: "ربنا خلقنى كده.. أنا ماعملتش حاجة فى شعرى".تضيف:"عندما كبرت أصبحت أفرده كلما خرجت أو سافرت، ولم تكن لدى الشجاعة أبدًا أن أخرج به كما هو ولم أستعد ثقتى بنفسى إلا فى واحدة من رحلاتى خارج مصر حين غسلت شعرى ولم أفرده فرأيت انبهار من الأجانب بشعرى والكثير من الأسئلة كيف يمكن أن يحصلوا على نفس تصفيفتى فشعرت وقتها بالسعادة واستعدت ثقتى بنفسى وشعرى واقتنعت أنه جميل كما هو، لكننا نحتاج، فقط، من الآخرين ألا يدمروا ثقتنا بأنفسنا ويحترموا هذا الاختلاف.