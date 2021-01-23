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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نيابة الإسماعيلية تستمع لأقوال سائق سيارة اسطوانات الغاز المنفجرة

السبت 23/يناير/2021 - 12:06 م
اسطوانات الغاز
اسطوانات الغاز
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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تستمع نيابة الاسماعيلية، اليوم السبت، لسائق السيارة التي تعرضت للانفجار والمحملة باسطوانات الغاز بطريق "الإسماعيلية-القاهرة" الصحراوي، بعد انتهاء إجراء المعاينة لمعرفة سبب الانفجار، والذي وقع مساء أمس الجمعة، وتسبب في تعطيل حركة المرور.

وتباشر النيابة اليوم تحقيقتها مع سائق السيارة، والذي تم التحفظ عليه، أمس الجمعة، بمركز شرطة القصاصين، لسؤاله حول ظروف الواقعة بعد تحرير محضر بمقر قسم الشرطة، بالإضافة لأقوال بعض شهود العيان وأفراد تأمين الطرق.

وأزال ضباط الإدارة العامة للمرور آثار حادث انقلاب السيارة، الذي وقع مساء اليوم الجمعة، وتمكن رجال المرور من إعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى، بعد رفع آثار الحادث والتي تسببت في تعطيل حركة السير.

وشهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، حادث انقلاب سيارة محملة بأسطوانات الغاز، مما ادي الي انفجارها عقب خروج السائق والذي اصيب بكدمة بالكتف اثناء محاولة انقاذه.

تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الاسماعيلية، إخطارًا يفيد انفجار سيارة أنابيب غاز منزلي قبل كارتة التحصيل طريق مصر اتجاه الاسماعيلية.

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، حادث انفجار سيارة تحمل 250 أسطوانة غاز على طريق الإسماعيلية الصحراوي، عند الكيلو 86.

جاء ذك بعد أن ورد بلاغ لغرفة عمليات المحافظة يفيد بانقلاب سيارة نقل فردي تحمل اسطوانات غاز، أثناء قدومها من مصنع التعبئة بالعاشر من رمضان، متجهه إلى مستودع سرابيوم، بالكيلو 86 الصحراوي.

كما جرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف والسيطرة على الحريق خلال 10 دقائق.

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