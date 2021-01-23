السعودية تتصدر نسب التعافي من كورونا بدول الخليج
السبت 23/يناير/2021 - 12:05 م
وكالاتطباعة
تصدرت السعودية دول مجلس التعاون الخليجي في نسب التعافي من فيروس كورونا بحوالي 7ر97 %.
وذكر مجلس الصحة الخليجي في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"اليوم السبت أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا، أمس الجمعة جاءت كالتالي السعودية في المقدمة بنسبة 7ر97 % تلتها البحرين بحوالي 7ر96%، ثم الإمارات بحوالي 8ر89 % وبعدها سلطنة عُمان بـ 1ر94 %، والكويت 7ر95 %، وقطر بـ 4ر97 %.
وأوضح المجلس أنه تم تطعيم أربعة ملايين و814 ألفا و508 أشخاص ضد فيروس كورونا في دول الخليج الست.
وذكر مجلس الصحة الخليجي في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"اليوم السبت أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا، أمس الجمعة جاءت كالتالي السعودية في المقدمة بنسبة 7ر97 % تلتها البحرين بحوالي 7ر96%، ثم الإمارات بحوالي 8ر89 % وبعدها سلطنة عُمان بـ 1ر94 %، والكويت 7ر95 %، وقطر بـ 4ر97 %.
وأوضح المجلس أنه تم تطعيم أربعة ملايين و814 ألفا و508 أشخاص ضد فيروس كورونا في دول الخليج الست.