السعودية تتصدر نسب التعافي من كورونا بدول الخليج

تصدرت السعودية دول مجلس التعاون الخليجي في نسب التعافي من فيروس كورونا بحوالي 7ر97 %.وذكر مجلس الصحة الخليجي في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"اليوم السبت أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا، أمس الجمعة جاءت كالتالي السعودية في المقدمة بنسبة 7ر97 % تلتها البحرين بحوالي 7ر96%، ثم الإمارات بحوالي 8ر89 % وبعدها سلطنة عُمان بـ 1ر94 %، والكويت 7ر95 %، وقطر بـ 4ر97 %.وأوضح المجلس أنه تم تطعيم أربعة ملايين و814 ألفا و508 أشخاص ضد فيروس كورونا في دول الخليج الست.