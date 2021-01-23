وفاة استشاري أطفال بكورونا في المحلة

توفي الدكتور محمد عبدالمنعم المسدى استشاري الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى المحلة الكبرى العام التابع لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.ونعت نقابة الأطباء ومديرية الصحة بالغربية فى بيان اليوم السبت، الطبيب الراحل، وأن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يتقبله قبولًا حسنًا ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.وكان الطبيب الراحل قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، متمثلة فى ارتفاع في دراجات الحرارة وضيق فى التنفس وجرى أخذ عينه طبيبة منه وجاءت النتيجة إيجابية، وتم عزله داخل المستشفى وتدهورت حالته إلى أن وافته المنية.