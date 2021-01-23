التحفظ على 36 ألف قطعة كمامة مجهولة بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 36،000 قطعة "كمامة" غير مطابقة للمواصفات القياسية و2180 عبوة مطهرات طبية مجهولة المصدر قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بدون ترخيص، بحيازة كمية من الكمامات مجهولة المصدر.تم مداهمة المصنع والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 36،000 قطعة "كمامة" غير مطابقة للمواصفات القياسية، و2180 عبوة مطهرات طبية غير مطابقة للمواصفات وبدون مستندات مجهولة المصدر، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.