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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا الأولى في أوروبا في عدم المساواة في الأجور بين الجنسين

السبت 23/يناير/2021 - 12:22 م
تركيا
تركيا
هدير سند
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كشف تقرير أعده اتحاد موظفي الخدمات العامة في تركيا (Genel-İş)، التابع لاتحاد النقابات التقدمية التركية DİSK، أن أنقرة تتصدر الدول الأوروبية في عدم المساواة في الأجور بين الجنسين، مشيرا إلى أن خط الفقر بين النساء أعلى منه بين الرجال بدرجات متفاوتة بشكل كبير.

وحسب صحيفة "بيانت" التركية، بيّن التقرير النقابي الذي حمل عنوان "التمييز في الأجور والفقر في تركيا في فترة كوفيد- 19"، أن الدمار الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا قد أثر سلبًا على ظروف المعيشية وعمل الناس، وقاد إلى تعميق عدم المساواة في الدخل وارتفاع معدلات الفقر في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن "تركيا هي واحدة من البلدان التي لديها أعلى تفاوت في الأجور مقارنة بالدول الأوروبية"، مضيفا أنه بالمقارنة مع الدول الأوروبية، فإن تركيا هي الدولة التي بها أكبر فجوة بين دخل الأغنياء والفقراء بين السكان بنسبة 20%، وفقًا لبيانات "يوروستات".

وحسب البيانات الأخيرة التي نقلها التقرير، فإن دخل الأثرياء في تركيا كان 8.3 مرة أكثر من دخل الفقراء في عام 2019، لافتًا إلى أن هذه الفجوة تبلغ خمسة أضعاف متوسط الدخل في دول الاتحاد الأوروبي.

كما أظهر التقرير أيضًا أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض بمقدار 1434 دولارًا أمريكيًا في تركيا خلال العام الماضي، بينما كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 9،150 دولارًا أمريكيًا في عام 2019، انخفض هذا المبلغ إلى 7،715 دولارًا أمريكيًا في عام 2020، وهو أحد أدنى الناتج المحلي الإجمالي للفرد بين دول الاتحاد الأوروبي.
 
وأوضح أن متوسط معدل الفقر في تركيا ارتفع بمقدار نصف مليون في عام 2019، حيث وصل إلى 3 ملايين و999 ألف شخص، وبلغ معدل الفقراء العاملين 14.4% في عام 2019، مشيرا إلى أن "خطر الفقر في تركيا أعلى مرتين من متوسط معدلات الفقر في دول الاتحاد الأوروبي، ففي حين أن متوسط مخاطر الفقر في الاتحاد الأوروبي 21.4% المائة، بلغ في تركيا 39.8%، وأوضح التقرير ان ارتفاع مخاطر الفقر يشير أيضًا إلى أن معدل الفقر سيزداد بشكل متسارع في البلاد إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المحدد.

وتابع التقرير أنه "عندما يُنظر في خطر الفقر حسب الجنس، يُلاحظ أن خطر الفقر لدى النساء أعلى من الرجال في في تركيا، مشيرا إلى "أن انخفاض معدل العمالة بين النساء يزيد أيضًا من خطر تعرضهن للفقر".

وأوضح أنه بينما يبلغ خطر الفقر بين النساء والرجال 22.3 في المائة و20.4 في المائة في متوسطات دول الاتحاد الأوروبي، فإن هذا المعدل هو 41 في المائة للنساء، و38.6 في المائة للرجال في تركيا.

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