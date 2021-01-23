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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محطة تل أبيب

المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة يبعث رسائل أممية متطابقة حول انتهاكات إسرائيل

السبت 23/يناير/2021 - 12:00 م
رياض منصور
رياض منصور
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أطلع المندوب الداتم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (تونس)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة تصاعد السياسات والممارسات غير القانونية لإسرائيل.

وقال منصور في ثلاث رسائل متطابقة أرسلها إلى الجهات المذكورة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم السبت - إن اعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن بناء 800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وطرح مناقصات لبناء 2500 وحدة غير قانونية، إلى جانب أكثر من 450 وحدة سيتم بناؤها في مستوطنات في القدس الشرقية المحتلة، "يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وشدد منصور على ضرورة التصدي لمثل هذه الإجراءات باعتبارها مسألة تتعلق بالالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، إضافة إلى استمرارها في إعاقة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتمزيق تواصل الدولة الفلسطينية، وتدمير جدوى حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، على النحو المتفق عليه في الإجماع الدولي.

وأشار إلى استمرار قوات الاحتلال في عمليات الهدم والإخلاء القسري كأداة مركزية للاحتلال غير القانوني واستعماره الاستيطاني، إلى جانب استمرار حملات العنف والمضايقات التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وتصاعد الهجمات الإسرائيلية والغارات العسكرية، حتى في ظل انتشار جائحة كورونا.

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