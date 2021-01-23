1797 إصابة و54 وفاة بكورونا في الفلبين

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم السبت، 1797 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و54 حالة وفاة.وذكرت الوزارة، وفقا لما نقلته صحيفة (فلبين ستار) المحلية، أن حصيلة إصابات كوفيد-19 المؤكدة التي سجلتها الفلبين حتى الآن ارتفعت إلى 511 ألفا و679 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 10 آلاف و190 حالة، ارتفع عدد المتعافين إلى 467 ألفا و886 شخصا بعد تعافي 166 شخصا.وتحتل الفلبين المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.