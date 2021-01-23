«جنوب القاهرة» تناقش الخطة الاستثمارية للتطوير

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية برئاستها وبمشاركة جميع رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية ومديري الطرق والتخطيط لمناقشة الخطة الاستثمارية وتالف الرصف.ووجهت نائب المحافظ بأهمية تعظيم الاستفادة من المبالغ المعدة للخطة الاستثمارية لرفع كفاءة الطرق وتطوير الميادين العامة وتطوير الشوارع الرئيسية ورفع كفاءة الإنارة، مشيرة إلى أنه تم تخصيص مبالغ معدة لهذا الشأن ويجب الاستفادة القصوى منها لتعود بالفائدة على المواطن، مؤكدت على ضرورة تقديم مقترحات من كل رؤساء الأحياء بشأن تطوير الميادين العامة والشوارع الرئيسية، مع عمل جدول بأسماء الميادين والشوارع المطلوب تطويرها أو رفع كفائتها.وشددت عبدالمنعم، على حي المعادي، بضرورة استكمال خطة التطوير المقترحة وتشمل ميدان زهراء المعادي أمام المسجد الكويتي عن طريق المشاركة المجتمعية لمنع التعديات والإشغالات، ميدان فونتانا، عرب المعادي، مزلقان عرب المعادي الشهير (مزلقان دجلة)، مع الاهتمام بتطوير الميادين والشوارع الرئيسية والحدائق بالإضافة إلى التأكيد على رفع كفاءة الشوارع وترميم المطبات الصناعية والبردورات.وأوضحت نائب محافظ القاهرة، أن أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني يأتي في إطار تحقيق المبادرة القومية التي أطلقها رئيس الجمهورية ومن شأنها تعظيم دور المشاركة المجتمعية لتوفير بعض الاحتياجات ومعاونة المؤسسات الحكومية.وفي سياق متصل، وجهت عبدالمنعم بسرعة الانتهاء من الأعمال خلال وقت وجيز، مع وضع تصور كامل وجدول زمني مع متابعة مقترح التطوير لبعض شوارع حي البساتين، والتي تشمل النصر، المنطقة المحيطة بالمركز الأوليمبي، أحمد زكي، اللاسلكي.