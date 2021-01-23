مارجريت عازر تهنئ الرئيس والمصريين بعيد الشرطة وثورة 25 يناير

هنأت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب السابق، الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل بمناسبة الذكرى الـ68 لعيد الشرطة، والذي يحتفل بها الشعب المصري في 25 يناير من كل عام.وأكدت عازر، في بيان عنها، أن عيد الشرطة هو عيد لكل المصريين، مشيدة بتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.وأشارت عضو مجلس النواب السابق، إلى أن الذكرى الـ68 لعيد الشرطة تعد ذكرى شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار، الذين قدموا أرواحهم الذكية حماية لتراب مصر المقدس ضد محتل غاشم، والذين يتواصل عطاؤهم ضد من يريدون تغييب العقل باسم الجهاد، عيونهم ساهرة لا تنام يسدون عنا مطالع الفتن ويحمون الوحدة الوطنية.كما تقدمت عازر بالتهنئة للشعب المصري باحتفال بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك الثورة التي قادها شباب أطهار، متطلعين لمستقبل أفضل، لافتة إلى أنه لايمكن لأحد أن ينكر أن هذه الثورة قامت بتصحيح مسار الملايين التي خرجت في الثلاثين من يونيو بمساندة جيش الشعب وشرطته الوطنية ومباركة من الأزهر والكنيسة، لتستكمل مصر بقيادتكم بناء دولة عصرية حديثة، عصية على الانقسام.