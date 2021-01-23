رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مارجريت عازر تهنئ الرئيس والمصريين بعيد الشرطة وثورة 25 يناير

السبت 23/يناير/2021 - 11:52 ص
مارجريت عازر
مارجريت عازر
عائشة حسن
طباعة
هنأت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب السابق، الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل بمناسبة الذكرى الـ68 لعيد الشرطة، والذي يحتفل بها الشعب المصري في 25 يناير من كل عام.

وأكدت عازر، في بيان عنها، أن عيد الشرطة هو عيد لكل المصريين، مشيدة بتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.

وأشارت عضو مجلس النواب السابق، إلى أن الذكرى الـ68 لعيد الشرطة تعد ذكرى شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار، الذين قدموا أرواحهم الذكية حماية لتراب مصر المقدس ضد محتل غاشم، والذين يتواصل عطاؤهم ضد من يريدون تغييب العقل باسم الجهاد، عيونهم ساهرة لا تنام يسدون عنا مطالع الفتن ويحمون الوحدة الوطنية.

كما تقدمت عازر بالتهنئة للشعب المصري باحتفال بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك الثورة التي قادها شباب أطهار، متطلعين لمستقبل أفضل، لافتة إلى أنه لايمكن لأحد أن ينكر أن هذه الثورة قامت بتصحيح مسار الملايين التي خرجت في الثلاثين من يونيو بمساندة جيش الشعب وشرطته الوطنية ومباركة من الأزهر والكنيسة، لتستكمل مصر بقيادتكم بناء دولة عصرية حديثة، عصية على الانقسام.

موضوعات متعلقة

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

«البترول» تكشف أسباب انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق الإسماعيلية

سبب مشادة عبدالله السعيد وعلي جبر في مباراة بيراميدز وسموحة

شديد البرودة ليلًا وعودة الشبورة.. خريطة الطقس خلال 72 ساعة

الصور

image description

مقتل شاب لسرقة دراجته النارية في دمياط

image description

ضبط أدوية منتهية الصلاحية في صيدليات بدمياط (صور)

image description

توسعة طريق الناصرية بمدخل الفتح وتأهيل البر الغربي لترعة السنط بأسيوط

image description

بدء مشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة في دمياط

image description

توسعة طريق دير درنكة ضمن خطة تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

الأكثر قراءة

الحكومة تنفي إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

مصدر بالصحة: ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا 5% خلال الأيام السابقة

مدبولى: هدف إنشاء مدن الجيل الرابع توفير ملايين فرص العمل

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان في كأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

مواعيد القطارات اليوم السبت 23-1-2021

وفاة طفلة بـ«تحدى التعتيم» على تيك توك

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
د.كريمة الحفناوى
أزمة «كورونا» وأهمية الاعتماد على الذات
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «٢»
المزيد

الثقافة

«متاهة العاشق» رواية جديدة لـ عبد الوهاب داود

خبراء: فتاوى تحريم استخراج المومياوات ودعوات إعادة دفنها إنذارا بضياع الحضارة

صدور الترجمة الفرنسية لرواية «حدث فى برلين» لـ هشام الخشن

الثقافة تتسلم 6 مسارح متنقلة ومجهزة بأحدث التقنيات الفنية