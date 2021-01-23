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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

متحف مكتبة الإسكندرية يشارك في المنتدي الثقافي الأول بأبوظبي

السبت 23/يناير/2021 - 11:52 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
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يشارك مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية الدكتور حسين عبد البصير، وباحثون من مصر والعالم العربي في فعاليات المنتدي الثقافي الأول الذي تنظمه إدارة القرية الإلكترونية في أبوظبي بالإمارات بعنوان "الثقافة الرقمية والثورة الرقمية.. تحديات ورؤى" عبر الإنترنت يومي الأربعاء 3 و10 فبراير المقبل.

ويتحدث مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، خلال فعاليات المنتدي الذي ينعقد تحت رعاية الشاعر محمد أحمد السويدي، حول "المتاحف الرقمية" كما يشارك في الجلسات نخبة من الخبراء والمتخصصين من الدول العربية.

وتنعقد اللقاءات خلال يومي 3 و10 فبراير، فاليوم الأول يركز على المفاهيم النظرية والآفاق الجديدة ويتحدث فيه كل من الدكتورة زهور كرام من المغرب روائية وناقدة مغربية وأستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط، وتتحدث عن "الأدب الإلكتروني العربي.. آفاق جديدة ورؤى عالمية".

كما يتناول أستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية العلوم الإنسانية بجامعة الملك خالد ومدير مركز البحوث والدراسات الاجتماعية الدكتور عبد الرحمن المحسني من السعودية "الأدب الرقمي التفاعلي الرقمي وتحدي المؤسسات الأكاديمية المتخصص".

ويتحدث الدكتور السيد نجم من مصر حول "الكتاب الرقمي وما هية النص الرقمي ويعد ناقدا وروائيا مصريا وله اسهامات مهمة في مجال الثقافة الرقميةكما يتطرق الباحث محمد ريان من مصر - باحث وكاتب متخصص في الثقافة الرقمية- عن "تسويق المنتج الثقافي في عصر الثقافة الرقمية.. مفاهيم نظرية وتجارب عملية".

ويتناول الشاعر أحمد فضل شبلول من مصر "تحديات النشر الإلكتروني"، وهو شاعر وروائي وناقد ويعرض أهم الكتاب الذين تناولوا الثقافة الرقمية ورصدوا لأهميتها.

كما تقام فعاليات اليوم الثاني للمنتدى في 10 فبراير ويشمل تجارب وخبرات في مجال الثقافة الرقمية، وتستعرض الدكتورة "هناء الرملي " من الأردن -خبيرة استشارية في حماية الأطفال والأسرة -" المخاطر والعنف على الإنترنت".

كما يتحدث رئيس أكاديمية التسويق الرقمي بمعهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات المصرية محمد حنفي حول السوشيال ميديا واختراق العقول.

ويتطرق مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية الدكتور حسين عبد البصير إلى استعراض خبرته العلمية في لقاء بعنوان "المتاحف الرقمية".

ويقدم الدكتور أستاذ الفنون الجميلة بجامعة بابل بالعراق محمد حسين حبيب، تجربته عن المسرح الرقمي، ورئيس اتحاد كتاب الإنترنت العرب محمد سناجلة من الأردن، تجربته في إصدار أول رواية تفاعلية رقمية، يدير اللقاء كل من الكاتب الصحفي حسام عبد القادر والإعلامي والشاعر محمود شرف.

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