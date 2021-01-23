مشاجرة وراء تعرض أسرة للتهديد في الشرقية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، في كشف ملابسات تعرض أسرة مواطن للبطش والتهديد بالقتل ومحاولة الإستيلاء على ممتلكاتها.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا يفيد تعرض أسرة مواطن مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية، للبطش والتهديد بالقتل ومحاولة الاستيلاء على ممتلكاتهم.وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلًا من طرف أول عامل وزوجته، وبين الطرف الثانِ 3 أشخاص، على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة دون حدوث إصابات بسبب قيام أغنام الطرف الثانى، بالنزول للأرض الزراعية الخاصة بالطرف الأول وإتلاف بعض المزروعات.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحص، تم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.