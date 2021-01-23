تفاصيل «الشبورة» خلال الـ 72 ساعة القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، حيث أكدت استمرار الشبورة، ومن المرجح هطول الأمطار فى بعض المحافظات على رأسهم الاسكندرية.وأكدت الأرصاد، أن اليوم السبت الموافق 23 يناير سيشهد استمرار الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.أما غدًا الأحد الموافق 24 يناير سوف تكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.ويوم الاثنين ستكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.