الصين تنفي سعيها لعقد مباحثات مع واشنطن

دحضت السفارة الصينية في الولايات المتحدة اليوم السبت، تقريرا في صحيفة "وول ستريت جورنال" مفاده أن بكين تسعى لعقد لقاء رفيع المستوى لتخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.وذكرت "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الصين ناقشت مقترحا لإرسال عضو المكتب السياسي يانج جيتشي إلى واشنطن واقترح السفير سوي تيانكاي الفكرة في خطاب إلى المسؤولين الأمريكيين ومن خلال محادثات مع وسطاء.وقالت السفارة الصينية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم السبت مستشهدا بمتحدث لم تسمه: "التقرير عار عن الصحة، ولم يكتب الجانب الصيني أبدا مثل تلك الخطابات"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.وأضافت السفارة: "نأمل أن يحترم الإعلام المعني الحقائق ويتحدث عن العلاقات الصينية الأمريكية بأسلوب موضوعي ومسؤول"، بحسب ما نقلته الوكالة.وجاء في البيان أنه يجب على الصين والولايات المتحدة التركيز على التعاون وإدارة خلافاتهما لتسهيل العلاقات الصحية والمستقرة.يشار إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تشهد توترات على الصعيدين السياسي والاقتصادي وتبادلا فرض عقوبات على كل منهما الأخرى.