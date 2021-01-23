أحمد الباهت يستعد لتصوير مسلسل «ورد» مطلع فبراير

يشارك الفنان الشاب أحمد الباهت في مسلسل "ورد" المقرر عرضه ضمن دراما رمضان القادم، حيث يستعد لتصوير مشاهده مطلع شهر فبراير المقبل.وعبر أحمد الباهت عن سعادته بالعمل للمرة الثانية مع المخرج شادي أبو شادي، حيث شارك بالتمثيل في مسلسل "الوسواس" الذي عرض عام ٢٠١٥ ووقتها كان مساعد مخرج أول للعمل.وبدأ تصوير مسلسل "ورد" خلال الأيام القليلة الماضية وتجسد بطولته الفنانة حنان مطاوع، ويعد العمل هو ثالث بطولاتها في الدراما، بعد أن قدمت "أمل حياتي" ضمن حكايات "إلا أنا"، ومسلسل "بنت القبائل".وأبرمت الشركة المنتجة لمسلسل "ورد" التعاقد مع كل من محمد لطفى، أحمد صيام، تيام قمر، نضال الشافعى، عايدة رياض، وتجرى الشركة إبرام باقى التعاقدات، وهو من تأليف فتحي الجندي، وإخراج شادي أبو شادي.