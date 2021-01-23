سقوط مسجل خطر يتاجر في المخدرات بدمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، اليوم السبت، من ضبط مسجل خطر سبق اتهامه في 21 قضية، أبرزها «مخدرات، خطف، ضرب»، وبحوزته مخدرات.وتبين ضبطه وبحوزته سلاح ناري وعدد من الطلقات لذات العيار، كمية من مخدر البانجو، كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول، ميزان حساس.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.