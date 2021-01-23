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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«العمل الدولية» تطلق فعاليات «سنة القضاء على عمالة الأطفال»

السبت 23/يناير/2021 - 11:47 ص
القضاء على عمالة
القضاء على عمالة الأطفال
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قال مدير منظمة العمل الدولية، جاي رايدر، إن فاعليات السنة الدولية للقضاء على عمالة الأطفال أنطلقت اليوم فى حدث افتراضي للتشجيع على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها المساعدة على إنهاء عمالة الأطفال،مشيرا إلى أن عدة فاعليات ستتخلل هذه السنة لرفع مستوى الوعي بشأن قضية عمالة الأطفال مذكرا بالتعهد التى قطعه العالم بالعمل على إنهاء عمالة الأطفال بحلول عام 2025.

وشدد رايدر، في تصريح له، أن عمالة الأطفال تسرق مستقبلهم وتُبقي الأسر فقيرة، ولذا فهذه السنة تُعدّ فرصة للحكومات للنهوض من أجل تحقيق الغاية السابعة من الهدف الثامن من أهـداف التنمية المستدامة.

وبحسب مدير منظمة العمل الدولية، جاي رايدر، فإن عمالة الأطفال انخفضت بنسبة 38% منذ عام 2000، ولكن يظل حتى الآن 152 مليون طفل منخرطون في عمالة الأطفال، تقريبا نصف هؤلاء (72.5 مليون) يقومون بأعمال خطيرة تعرّض صحتهم أو سلامتهم أو نموّهم للخطر.

و من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، هنرييتا فور، التى شاركت فى الحدث الأفتراضى، إن جائحة كـورونا أدّت إلى تفاقم مسألة عمالة الأطفال. فحتى قبل الجائحة، كان العالم يتعامل مع الفقر المتزايد والأجور المنخفضة وتصدّع الحماية الاجتماعية ونقص التعليم الجيّد عبر قوانين ضعيفة مع ثقافة الإفلات من العقاب في العديد من البلدان حول العالم.

وأضافت المسؤولة الأممية: "مع خروجنا من الجائحة، فلنخرج بأنظمة أقوى يمكنها دعم حق الطفل في الأمان والتعليم للمستقبل الذي يختاره وأن ندعم العائلات أثناء تعاملها مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19".

يذكر أن السنة الدولية للقضاء على عمالة الأطفال" تمهد الطريق للمؤتمر العالمي الخامس حول عمالة الأطفال الذي سيُعقد في جنوب أفريقيا عام 2022، حيث سيتبادل أصحاب المصلحة الخبرات، وسيتعهدون بالتزامات إضافية تجاه القضاء على عمالة الأطفال بجميع أشكالها بحلول عام 2025، والقضاء على العمل الإجباري والاتجار بالبشر والعبودية الحديثة بحلول عام 2030.

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